"Łowcy głów” wytropili 29-latkę poszukiwaną listem gończym Data publikacji 07.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie wraz z policjantami z Mławy wytropili i zatrzymali poszukiwaną listem gończym 29-latkę. Skazana trafiła do zakładu karnego, gdzie ma do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności za rozbój.

Od dwóch lat wymiar sprawiedliwości poszukiwał 29-latki, która za dokonanie rozboju w Olsztynie miała do odbycia karę 2 lat pozbawienia wolności. List gończy za Darią M. wydał Sąd Okręgowy w Olsztynie. Ponieważ ostatni adres zameldowania kobiety był w Piwnicznej do działań poszukiwawczych włączyli się policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie. Podejrzanej jednak nie było pod wskazanym adresem zameldowania. Co chwilę pojawiał się jakiś trop, po czym okazywało się, że kobiety nie ma w tym miejscu.

Kilka dni temu jednak policjanci otrzymali sygnał, że może ona przebywać w województwie mazowieckim, w Mławie. 2 lipca br., policyjni poszukiwacze z Małopolski wraz z kryminalnymi z Mławy weszli do mieszkania, gdzie jak się okazało, znajdowała się poszukiwana. 29-latka została zatrzymana i osadzona w zakładzie karnym w Warszawie.

W trakcie prowadzonych czynności poszukiwawczych ustalono, że ma ona dwójkę małoletnich dzieci, które z uwagi na nieobecność matki pozostają pod opieką babci. W związku z tzym wystąpiono do sądu rodzinnego o zabezpieczenie interesu dzieci.

(KWP w Krakowie/js)