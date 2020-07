Policjant w czasie wolnym od służby pomógł żeglarzowi Data publikacji 07.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant, który na co dzień pracuje jako wykładowca w CSP w Legionowie i szkoli policjantów wodnych, pływając w czasie wolnym po jeziorze Niegocin pomógł żeglarzowi. Podkom. Grzegorz Skubich ruszył z pomocą widząc przewróconą żaglówkę i podjął działania ratunkowe. Uratowany z wody mężczyzna w dobrym stanie został przekazany załodze MOPR-u, a jego żaglówkę policjant bezpiecznie postawił do pionu i odholował do brzegu, chroniąc ją od zniszczeń.

Nigdy nie wiadomo, kiedy wiedza i umiejętności nabyte przez lata policyjnej służby mogą pomóc innym osobom w ocaleniu życia i uratowaniu mienia. Podkom. Grzegorz Skubich na co dzień pracuje jako wykładowca i szkoli policjantów wodnych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Aktualnie z powodu zamknięcia placówki pełni służbę w Ełku. W minioną niedzielę, 05.07.2020 r., wypoczywał z rodziną na jeziorze Niegocin, pływając łodzią motorową. W pewnym momencie na środku akwenu zauważył przewróconą żaglówkę, która leżała do góry dnem. Policjant od razu ruszył z pomocą i zaangażował się w działania ratunkowe. Tego dnia wiał silny wiatr, warunki pogodowe na jeziorze były trudne. Okazało się, że za sterami żaglówki stał starszy mężczyzna, któremu w takich warunkach zabrakło odpowiednich umiejętności. Poza tym mężczyzna nie miał na sobie żadnych środków ratunkowych. W działania włączyła się także załoga innej jednostki, która wzięła mężczyznę na pokład. Policjant w celu uniknięcia zniszczenia i zatopienia jednostki, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, w bezpieczny sposób postawił żaglówkę do pionu i doholował do brzegu.

Dzięki zdecydowanemu działaniu i odpowiednim umiejętnościom nie doszło do tragedii i nieszczęścia. Mężczyzna był w dobrym stanie i został przekazany załodze MOPR-u, a jego żaglówka została uchroniona od zniszczenia.

(KWP w Olsztynie / dk)