Niesprawne autobusy w podróż nie ruszą. Policjanci dbają o bezpieczne wyjazdy

Data publikacji 07.07.2020

Policjanci kontrolują autobusy wyjeżdżające na drogi. To ważny element bezpiecznej, wakacyjnej podróży. Rodzice wyjeżdżających na odpoczynek dzieci muszą być pewni, że ich pociechy jadą sprawnym autobusem. Policjanci sprawdzają stan techniczny pojazdu, a także dokumenty. Kontrolowana jest również trzeźwość kierowcy. Praca policjantów ruchu drogowego daje pewność, że podróżni mogą czuć się bezpiecznie.

Kontrole autobusów są zgłaszane policjantom z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu, kiedy nadejdzie czas wyjazdu, podróżni wsiądą do pojazdu sprawdzonego przez funkcjonariuszy ruchu drogowego. Policjanci kontrolują stan techniczny pojazdu i obowiązkowe wyposażenie. Sprawdzają także dokumenty i stan trzeźwości kierowcy. Dopiero wtedy do autobusu mogą wsiąść podróżni. Najczęściej są to dzieci i młodzież, które wyjeżdżają na wycieczki. Rodzice doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest kontrola przed wyruszeniem w podróż. W przeszłości zdarzały się już bowiem historie, w których policjanci byli zmuszeni zatrzymać dowód rejestracyjny za zły stan techniczny pojazdu. Uszkodzony układ kierowniczy, niesprawne hamulce czy wycieki płynów to usterki, które dyskwalifikują taki autobus z dalszej jazdy.

Policjanci przypominają i zachęcają, by zgłaszać kontrole autobusów na kilka dni przed wyjazdem. Dzięki temu patrol ruchu drogowego może przyjechać wcześniej, a podróżni nie będą musieli czekać. Po wizycie policjantów będą także pewni, że autokar jest sprawny i ruszą w drogę. Funkcjonariusze autobusy kontrolują także na głównych szlakach wakacyjnych. W Gorzowie Wlkp. to trasa S3, którą poruszają się setki takich pojazdów w stronę morza czy gór. Policjanci zapowiadają, że takich kontroli w czasie wakacji będzie więcej.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)