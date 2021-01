Zdzisiek – nowy pies policyjny w Suwałkach Data publikacji 08.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do suwalskiej jednostki Policji dołączył kolejny owczarek niemieck i– Zdzisiek. Jego opiekunem jest młodszy aspirant Piotr Dembiński, który od 9 lat jest przewodnikiem psów służbowych. Policjant i jego czworonożny przyjaciel ukończyli specjalne szkolenie i od kilku tygodni pełnią już wspólnie służbę.

Psy służbowe pełnią w Policji bardzo ważną rolę. Patrolują ulice, biorą udział w interwencjach i zabezpieczaniu imprez masowych, zatrzymują groźnych przestępców, szukają osób zaginionych. Mają umiejętności, których ludziom brakuje, a które potrzebne są w pracy policyjnej. Wyszukują zapachy ładunków wybuchowych, narkotyków i broni, potrafią też wyszukać zapach zwłok ludzkich na lądzie i w wodzie. Psy służbowe muszą być w gotowości każdego dnia, często pracując w ekstremalnych warunkach.

Kilka tygodni temu dwuletni owczarek niemiecki, wspólnie ze swoim przewodnikiem, ukończył szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Przez ponad pięć miesięcy ćwiczył między innymi posłuszeństwo, pokonywanie przeszkód, obronę przewodnika oraz zatrzymywanie niebezpiecznego przestępcy i tropienie śladów ludzkich. Przewodnik i jego czworonożny partner nauczyli się współpracy, aby móc stworzyć zgrany duet. Zdobyte na szkoleniu wzajemne zaufanie i umiejętności wykorzystują teraz w codziennej służbie. Zdzisiek, to pies patrolowo-tropiący. Jego zadania skupiają się głównie na patrolowaniu zagrożonych miejsc, tropieniu sprawców przestępstw, monitorowaniu i patrolowaniu imprez masowych oraz poszukiwaniu zaginionych osób.

Zdzisiek, to drugi pies służbowy młodszego aspiranta Piotra Dembińskiego. Poprzednim był Tazer, który niemal rok temu, po 8 latach służby w suwalskiej jednostce Policji, odszedł na zasłużoną emeryturę. Nadal jednak pozostaje pod opieką swojego przewodnika, bo ten zaprosił go do swojej rodziny i mieszkają razem.

(KWP w Białymstoku / kp)