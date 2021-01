„Rozejrzyj się i żyj” - aplikacja na telefon, która może uratować życie

Wypadki na przejściach dla pieszych często kończą się tragicznie. Niezależnie od tego, czy do zdarzenia doszło z winy kierującego, czy też pieszego, zawsze pojawia się pytanie: czy można było tego uniknąć? Co zrobić, aby do tragedii nie doszło? Niewątpliwie powodem wielu z tych wypadków jest brak wystarczającej uwagi czy koncentracji u pieszego, którego rozprasza...ekran trzymanego w ręku telefonu.