Szczęśliwy finał poszukiwań 15-latka Data publikacji 11.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 15-latka. W sobotę do Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Prowadzone przez policjantów, strażaków i strażników granicznych działania zakończyły się po kilkudziesięciu minutach. Chłopiec został odnaleziony w lesie i przekazany pod opiekę rodzinie.

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu (9.01.2021 r.) na terenie jednej z miejscowości w gminie Ustrzyki Dolne. Nastolatek oddalił się z miejsca zamieszkania, a kiedy długo nie wracał do domu, matka chłopca postanowiła zgłosić jego zaginięcie. Dyżurny przekazał rysopis chłopca patrolom i rozpoczęły się poszukiwania. Do działań zaangażowani zostali strażacy i funkcjonariusze straży granicznej. Nastolatka poszukiwała również rodzina oraz mieszkańcy.

Osoby biorące udział w akcji poszukiwawczej otrzymały informację, że chłopak poszedł w kierunku lasu. Wszyscy wiedzieli, że czas ucieka i muszą działać błyskawicznie. Po kilkudziesięciu minutach nastolatek został odnaleziony przez policjanta z ruchu drogowego ustrzyckiej jednostki, który w lesie usłyszał nastolatka. 15-latek bezpiecznie powrócił do domu. Na miejsce wezwano zespół pogotowia ratunkowego, po przebadaniu chłopiec został przekazany rodzicom.

(KWP w Rzeszowie / kp)