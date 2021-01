Policjanci odnaleźli zaginionego 90-latka Data publikacji 11.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przysuscy policjanci poszukiwali 90-latka, którego zaginięcie zgłosiła rodzina. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach policjanci odnaleźli zaginionego mężczyznę. Był wyczerpany i wychłodzony, jego życie było realnie zagrożone.

Wczoraj wieczorem dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przysusze został powiadomiony o zaginięciu 90-letniego mężczyzny, mieszkańca Karczówki z gminy Rusinów. O zaginięciu, Policję zawiadomił syn mężczyzny. Z przekazanych przez niego informacji wynikało, że wczoraj około 14:30 mężczyzna wyszedł z domu z zamiarem odwiedzenia syna, który mieszka w pobliskiej miejscowości i do chwili obecnej nie dotarł do miejsca docelowego, nie nawiązał też kontaktu z rodziną. Policjanci od razu rozpoczęli poszukiwania. Oficer dyżurny przysuskiej komendy przekazał biorącym udział w poszukiwaniach rysopis zaginionego. Do poszukiwań włączył się również przewodnik z psem służbowym, policjanci prewencji i kryminalni. W poszukiwaniach pomagali także strażacy oraz rodzina i sąsiedzi zaginionego.

Po ponad 13 godzinach poszukiwań mężczyzna został odnaleziony przez policjantów. Wychłodzonego i skrajnie wyczerpanego mężczyznę mundurowi musieli nieść na rękach, gdyż teren, gdzie został znaleziony, był nieprzejezdny dla służb ratowniczych. Po zbadaniu przez załogę karetki, mężczyzna został przekazany rodzinie.

(KWP zs. w Radomiu / kp)