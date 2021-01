Kobieta chciała zainwestować pieniądze - padła ofiarą oszusta i straciła ponad 150 tysięcy złotych Data publikacji 11.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj O oszustach i stosowanych przez nich metodach pisaliśmy już wielokrotnie. Pamiętajmy jednak, że nie poprzestają oni na wymyślaniu i doskonaleniu swoich działań, tylko po to by przejąć pieniądze potencjalnej ofiary. Tym razem oszust wykorzystując niewiedzę i naiwność kobiety, która chciała zainwestować pieniądze, podszył się pod doradcę finansowego, a następnie uzyskał na dane kobiety pożyczkę w kwocie blisko 155 tysięcy złotych, którą to w znacznej części przelał na inne konto.

O oszustwach dokonywanych przez internet pisaliśmy już wielokrotnie. Przybierają one różną formę, jednak do najczęstszych zdarzeń dochodzi przy sprzedaży towarów, wyłudzeniu pieniędzy, czy też wykradaniu danych osobowych. Bez względu na stosowaną metodę, oszuści przede wszystkim wykorzystują naszą niewiedzę, pospiech, a także łatwowierności. Osoby trudniące się tym procederem doskonale wiedzą co i jak robić, jak poprowadzić rozmowę i jakie czynności należy podjąć żeby przejąć dane do naszego konta bankowego, a w konsekwencji żeby ukraść nam pieniądze.

W ostatnim czasie ofiarą oszusta padła 63-letnia kobieta, która chcąc zainwestować pieniądze, straciła je. Kobieta na jednej ze stron internetowych znalazła informację o możliwości zainwestowania pieniędzy za pomocą doradców finansowych. Zachęcona ofertą, wpłaciła na podane konto wpisowe w kwocie 250 dolarów. Po tej wpłacie z różnych numerów telefonów skontaktowało się z nią kilka osób, podających się za doradców finansowych danej firmy. Ponadto jedna z tych osób po utworzeniu konta poczty elektronicznej dedykowanego dla kobiety, poleciła przesłać zdjęcia dowodu osobistego, karty bankomatowej, a także zainstalować na komputerze określoną aplikację, która umożliwiła mu zdalnie obsługiwać konto bankowego należące do kobiety. Kobieta zawierzając mężczyźnie, postępowała zgodnie z instrukcjami i zatwierdzała dokonywane operacje bankowe. Po kilku dniach od rozmowy okazało się, że mężczyzna dwukrotnie uzyskał pożyczkę w łącznej kwocie blisko 155 tysięcy złotych i wykonał dwa przelewy w łącznej kwocie ponad 138 tysięcy złotych na inne konto bankowe. Gdy kobieta zorientowała się, że została oszukana, niezwłocznie zablokowała swoje konto oraz zastrzegła kartę bankomatową i dowód osobisty. Mając powyższą sytuację na uwadze pamiętajmy, że dane pozyskiwane są na wiele różnych sposobów, z wykorzystywaniem różnych środków technicznych, teleinformatycznych, jak i socjotechniki. Takie pozyskiwanie danych w nielegalny sposób ma na celu naruszenie naszych dóbr osobistych bądź osiągniecie korzyści majątkowej. Przeciwdziałając takim sytuacjom przypominamy kilka zasad o których należy pamiętać:

Jak chronić swoją tożsamość:

nie udostępniaj danych osobowych niepowołanym obcym,

staraj się niszczyć wszystkie dokumenty przed wyrzuceniem ich do śmieci, na których znajdują się Twoje dane – wyrzucając je do kosza, udostępniasz je innym osobom,

nie zgadzaj się na spisywanie danych z dowodu przez niepowołane osoby,

nie zostawiaj swoich dokumentów w tak zwanym depozycie – na przykład wypożyczając sprzęt sportowy,

korzystając z internetu stosuj aktualne oprogramowanie antywirusowe,

sprawdzaj znak „kłódeczki” podczas logowania się na konto internetowe (symbol szyfrowanego połączenia),

zmieniaj hasła do kont i profili w internecie, co najmniej raz na trzy miesiące,

otrzymując informację o konieczności weryfikacji konta bankowego, który odbywa się poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanej wiadomości i zalogowanie się w ten sposób na swoje konto, nie korzystaj z tego. Pamiętaj, że sprawcy posługują się identycznymi stronami, jak te z naszego banku,

w przypadku zagubienia dokumentu tożsamości lub jego kradzieży jak najszybciej zastrzeż go w najbliższym banku lub poprzez wcześniej założone konto w BIK.

Ponadto:

nie wchodź na dołączone do wiadomości linki i nie loguj się przez nie na swoje konto bankowe (dotyczy to także otrzymanych wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej),

zawsze zwracaj uwagę na logo, nazwę i adres URL strony internetowej. Sprawdzaj czy po lewej stronie linku znajduje się mała kłódka oraz wyrażenie „https” świadczące o tym, że dane połączenie jest szyfrowane,

robiąc przelew, upewnij się o prawidłowości numeru konta adresata oraz przesyłanej kwoty,

zanim potwierdzisz otrzymany z banku kod do przelewu, upewnij się czy widniejąca w treści sms kwota jest właściwa,

przypominaj o tych zasadach w rozmowie z rodziną i znajomymi, w ten sposób pomożesz im ustrzec się przed działaniem oszustów.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim