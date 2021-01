Odpowiedzialność i bezpieczeństwo w internecie podczas ferii

W okresie panującej pandemii nasze pociechy spędzają swój czas głównie w domu. Ale czy to oznacza, że są zupełnie bezpieczne? Rozmawiajmy z nimi o tym, jak w tym trudnym czasie należy się zachować. Sprawdzajmy co robią np. przed komputerem. Niebezpieczne gry, hejtowanie czy kontakt z materiałami emanującymi przemocą to wciąż aktualne zagrożenia w Sieci.