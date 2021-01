29-latce przedstawiono blisko 300 zarzutów oszustwa Data publikacji 11.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Praca policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej doprowadziła do pozyskania wielu informacji na temat oszustw internetowych popełnianych przez 29-latkę. Kobieta oszukała blisko 300 osób, dzięki czemu uzyskała blisko 50 tys.zł. Przedstawiono jej 293 zarzuty. Wkrótce odpowie za przestępstwa. Grozi jej do 8 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Słupsku pracowali nad sprawą licznych oszustw internetowych popełnianych przez 29-latkę. Kobieta oferowała do sprzedaży ubrania i zabawki dziecięce, których pomimo otrzymanych wpłat nie przekazywała zakupowiczom. Okazało się, że 29-latka oszukała blisko 300 osób, które na wskazywane przez nią konta bankowe wpłaciły łącznie ok. 50 tys. zł.

Zajmując się tą sprawą, policjanci przeprowadzili szereg czynności, które doprowadziły do uzyskania kluczowych informacji. Funkcjonariusze prowadzili działania operacyjne, przesłuchali ponad 500 świadków, zabezpieczyli różnego rodzaju dokumentacje i uzyskali opinię biegłych orzeczników. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 29-latce 293 zarzutów oszustw.

Wobec kobiety zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i nakaz powstrzymania się od działalności polegającej na korzystaniu z Internetu. Przeciwko 29-latce został skierowany akt oskarżenia do sądu. Kobieta wkrótce odpowie za przestępstwa. Grozi jej do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)