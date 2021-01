Policjanci poszukiwali zaginionego miłośnika survivalu Data publikacji 11.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Gdyni, w dniu 8 stycznia 2021 r. od godz. 20:00 prowadzili poszukiwania miłośnika survivalu, który w kompleksie leśnym w pobliżu Łężycy uległ wypadkowi i nie mógł wrócić do domu o własnych siłach. W poszukiwania zaangażowano kilkadziesiąt osób - policjantów, ratowników z Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdyni oraz strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W nocy mężczyzna został odnaleziony.

W dniu 8 stycznia 2021 r. około godz. 20:00 na telefon 112 zadzwonił mężczyzna przedstawiając się jako miłośnik survivalu, który prosił o pomoc. Mężczyzna poinformował, że znajduje się w lesie na terenie rezerwatu Strugi Cisowskiej. Dzień wcześniej uległ wypadkowi - wpadł do rzeczki doznając urazu nogi i nie mógł wstać o własnych siłach. Z powodu wyziębienia organizmu tracił siły, co dodatkowo utrudniało mu powrót do domu.

Funkcjonariusze na podstawie opisu próbowali ustalić miejsce przebywania zaginionego. Do poszukiwań wykorzystano techniczne środki namierzania oraz zaangażowano znaczne siły policyjne, strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także ratowników z Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gdyni. W działaniach uczestniczył też policyjny pies tropiący.

O godz. 23:15 akcja zakończyła się sukcesem, gdyż w kompleksie leśnym w okolicy Łężycy odnaleziono mężczyznę. Przy użyciu specjalistycznych noszy został on odtransportowany do karetki pogotowia.

Dzięki współpracy wielu służb, tym razem akcja zakończyła się sukcesem. Apelujemy jednak do wszystkich miłośników "przygody" o kierowanie się większą rozwagą i roztropnością.