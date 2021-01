Policjanci zapobiegli wychłodzeniu 55-latka Data publikacji 12.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zmarzniętego 55-latka zauważyli w rowie w miejscowości Stulno policjanci z Woli Uhruskiej. Mężczyzna był porozpinany i wyraźnie nietrzeźwy. Policjantom powiedział, że nie ma sił i nie wie jak trafić do domu. Policjanci po ustaleniu, że mężczyzna nie potrzebuje pomocy medycznej, odwieźli go do odległego o około 7 kilometrów domu.

Wczoraj (11.01.2021 r.) około godziny 17:00 policjanci z Posterunku Policji w Woli Uhruskiej podczas patrolowania miejscowości Stulno w rejonie przystanku autobusowego zauważyli skulonego mężczyznę. Od mężczyzny wyczuwalna była silna woń alkoholu, był zmarznięty. W rozmowie oświadczył, że jest mu bardzo zimno i nie wie jak trafić do domu. Policjanci ustalili jego dane i odwieźli go do odległego o około 7 kilometrów domu.

W związku z niskimi temperaturami apelujemy do wszystkich mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na problemy osób bezdomnych, samotnych i bezradnych. Prosimy o kontakt z policjantami wszystkich tych, którzy posiadają informacje o osobach zamieszkujących pustostany, domki na ogródkach działkowych lub inne nieogrzewane miejsca. Osoby te w okresie nadchodzących silnych mrozów narażone są na zamarznięcie. Nie przechodźmy obojętnie obok osób nietrzeźwych, znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia. Pamiętajmy, że obojętne przejście obok osoby leżącej na mrozie może zakończyć się jej śmiercią z wychłodzenia organizmu.

(KWP w Lublinie / kp)