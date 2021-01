Oszustwo na fałszywego funkcjonariusza i prokuratora Data publikacji 12.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj w Lubartowie doszło do kolejnego oszustwa. Fałszywy funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokurator oszukali 62-latkę. Kobieta straciła łącznie ponad 58 tysięcy złotych. Nie dajmy się oszukać!

Pomimo licznych apeli Policji o ostrożność i uwagę dochodzi do kolejnych oszustw. Wczoraj, 11.01.2021 r., do 62-letniej mieszkanki naszego powiatu z numeru zastrzeżonego na telefon stacjonarny zadzwonili mężczyźni podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz prokuratora. Fałszywy funkcjonariusz poinformował kobietę, że nieznane osoby "ukradły” z jej konta 40 tysięcy złotych. Oświadczył ponadto, że pomogą jej odzyskać te pieniądze, jednak musi wziąć udział w tak zwanej "prowokacji." Kobieta zgodziła się. Udostępniła dane do logowania na swoje konto bankowe. Fałszywy funkcjonariusz oświadczył, że przełącza ją na numer 112, gdzie miała rozmawiać z prokuratorem. Za ich namową poszła dwukrotnie do banku, gdzie wykonała dwa przelewy na ponad 58 tysięcy złotych. Po wykonaniu przelewów kontakt z oszustami się urwał. 62-latka zorientowała się, że została oszukana, jednak było już za późno.

Policjanci apelują po raz kolejny, aby nie paść ofiarą oszustów!

Pamiętajmy funkcjonariusz policji, prokurator lub inny urzędnik państwowy nigdy nie dzwoni z prośbą o wykonanie przelewu ani pożyczki. Tym bardziej nie zwraca się z prośbą o pomoc w rozpracowaniu grupy przestępczej. Ponadto pamiętajmy, aby nikomu nie udostępniać naszych danych osobowych ani haseł i loginów do bankowości internetowej czy skrzynek elektronicznych. Oszuści nie śpią.

(KWP w Lublinie/js)