Okradł karetkę i przystawił sobie do gardła nóż Data publikacji 12.01.2021

Wyposażenie karetki to sprzęt niezbędny do ratowania życia. Każdy z elementów, zależnie od sytuacji może okazać się kluczowy. Nawet wydawałoby się, element tak prozaiczny jak drukarka jest istotny, ponieważ medycy natychmiastowo, do ręki dostają wyniki i informacje o stanie pacjenta. Dlatego też dewastacja lub okradanie pojazdów medycznych należą do przestępstw, których szybkie wykrycie jest priorytetem dla wszystkich policjantów. Jedna z takich sytuacji miała miejsce w piątek (8 stycznia) w powiecie świebodzińskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży drukarki z karetki pogotowia. Wezwani na miejsce mundurowi w niecałe 40 minut ustalili i odnaleźli osobę odpowiedzialną za to zdarzenie. Mężczyzna na ich widok wbiegł do swojego mieszkania i chwycił za nóż, który przystawił sobie do gardła. Błyskawiczna i profesjonalna reakcja policjantów zapobiegła tragedii. Zdążyli oni obezwładnić mężczyznę i odebrać mu nóż, zanim zrobił sobie krzywdę. Odzyskano również skradzione wyposażenie z karetki, jednak kiedy mężczyzna uciekał przed funkcjonariuszami, wyrzucił drukarkę z rąk i uderzyła ona w mur. W wyniku dalszych czynności ustalono, że jest on także poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Za kradzież grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)