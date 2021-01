Na lubuskich drogach coraz bezpieczniej Data publikacji 12.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mimo wielu ograniczeń podyktowanych pandemią, działania lubuskiej drogówki w minionym roku były bardzo intensywne. Dzięki temu możemy mówić o dużo większym bezpieczeństwie na drogach regionu niż w roku 2019. Policjanci odnotowali dużo mniej wypadków i, co najważniejsze, mniej ofiar śmiertelnych. To wszystko było kosztem wielu policyjnych działań, które polegały właśnie na tym, aby każdy kierowca czy pieszy bezpiecznie dotarł do celu.

To był trudny rok dla wszystkich policjantów. Pandemia SARS-CoV-2 dała się we znaki zbierając śmiertelne żniwo. Podejmowane działania miały za zadanie ograniczenie transmisji wirusa. Wiele dodatkowych zadań w walce z pandemią przypadło policjantom, których przecież od podstawowych zadań nikt nie zwolnił. Dlatego mówimy o bardzo trudnym, intensywnym roku mundurowych. Także drogówki ponieważ bezpieczeństwo w ruchu drogowym to zawsze jeden z priorytetów działań Policji. Wielu miało błędne przekonanie, że ze względu na sytuację epidemiczną, lubuskich policjantów w 2020 roku będzie mniej na drogach lub, że będą stosowali taryfę ulgową. Policjanci ich z tego błędu szybko wyprowadzili.

To właśnie na lubuskich drogach każdego dnia poruszają się setki tysięcy zmotoryzowanych. Wszystkim tym osobom trzeba zapewnić bezpieczeństwo. Ale żeby tak się stało codziennie potrzebne były zmasowane działania chroniące kierowców przed wypadkami. To się udało. Lubuska Policja odnotowała co prawda 605 poważnych zdarzeń, ale to jest aż o 55 mniej niż przed rokiem. Co najważniejsze ograniczyliśmy tragiczne zdarzenia, dzięki czemu na lubuskich arteriach komunikacyjnych zginęło o 16 osób mniej niż w 2019 roku. 76 ofiar śmiertelnych w 2020 roku to jednak nadal za dużo. Dążymy zawsze do opcji ZERO, choć zdajemy sobie sprawę, że wiele tu zależy także od samych kierowców, dlatego jest bardzo trudne do zrealizowania. Chcemy ograniczyć zdarzenia z udziałem pieszych. W 123 wypadkach aż 18 osób z tej grupy ruchu drogowego straciło życie w wyniku potrącenia, a 105 zostało rannych. Ale co kilka dni powtarzamy działania pod nazwą „Piesi”, które chronią ich zdrowie i życie.

Wciąż zmorą są nietrzeźwi na drogach. Mimo wielu apeli zmotoryzowani nadal łamią tę naczelna zasadę bezpieczeństwa za kółkiem jaką jest trzeźwość. Dzięki policyjnym akcjom z lubuskich dróg wyeliminowaliśmy w minionym roku 2 563 osoby, które przed jazdą piły alkohol. Każdy pijany na drodze to potencjalny sprawca wypadku dlatego tak ważna jest nieustępliwość w walce z nietrzeźwymi. Choć tę liczbę i tak udało się znacznie ograniczyć. Jeszcze przed dekadą na lubuskich drogach w ciągu roku poruszało się ponad 9 000 zmotoryzowanych! Ale było to konsekwencją prowadzonych akcji i badań na zawartość alkoholu w organizmie. Policjanci tylko samej drogówki przebadali w ciągu ostatnich 12 miesięcy 167 718 kierowców.

Reagujemy na drogowych piratów, którzy codziennie stanowią poważne zagrożenie dla innych kierowców. W 2020 roku aż 1752 za swą agresywną i niezgodną z przepisami jazdę straciło uprawnienia do kierowania. 981 z nich musiało pożegnać się ze swym prawem jazdy, kiedy przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. 7051 kierowców zaś musiało oddać swe dowody rejestracyjne.

Dzięki codziennej służbie policjanci zarejestrowali w minionym roku niemal 75 tysięcy wykroczeń. Większość z nich zakończyła się mandatem. Blisko 5 tysięcy skierowaniem sprawy do Sądu. Do dyspozycji kierowców byli i będą także policjanci z grupy „SPEED”, która z powodzeniem działa od lipca 2019 roku eliminując z dróg krewkich i agresywnych piratów.

W 2021 roku lubuscy policjanci równie nieustannie i skutecznie będą dbać o to, aby w naszym regionie nikt nie ginął na drogach. Dlatego wciąż aktualna jest maksyma „zero tolerancji dla drogowego bandytyzmu”, która przyświeca wszystkim lubuskim policjantom, szczególnie ruchu drogowego. Ci codziennie strzegą bezpieczeństwa na arteriach komunikacyjnych naszego regionu. Zdarzenia, które rejestrują każdego dnia świadczą o braku rozwagi niektórych kierowców czy pieszych i dziwią nawet najbardziej doświadczonych stróżów prawa. Stąd ich stanowcza reakcja, której oczekuje przede wszystkim społeczeństwo - zwykli kierowcy, którzy chcą mieć gwarancję, że z naprzeciwka nie będzie jechał drogowy pirat wykazujący się pełną ekwilibrystyką połączoną z cynizmem, co w wielu przypadkach kończy się tragedią.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim