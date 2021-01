Policjant po służbie zatrzymał jednego z nietrzeźwych kierowców Data publikacji 12.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci tylko minionej doby zatrzymali 4 nietrzeźwych kierowców. Jeden z nich wpadł w ręce policjanta będącego po służbie. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj, 11.01.2021 r., na jednej z ulic w Białymstoku, policjant z Komisariatu Policji w Wasilkowie, będąc po służbie, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Mundurowy, jadąc ulicą Wysockiego, zauważył citroena, którego kierowca miał wyraźny problem z utrzymaniem prostego toru jazdy. Zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenie funkcjonariusza, że może być pod wpływem alkoholu. Policjant zainterweniował i już po chwili zatrzymał kierowcę. Od mężczyzny wyczuł alkohol. O wszystkim poinformował białostockiego dyżurnego, który na miejsce wysłał patrol Policji. Badanie alkomatem wykazało, że 62-latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Tego dnia policjanci zatrzymali jeszcze 3 innych nietrzeźwych kierowców. Kolejnym był 30-latek, który jechał volkswagenem ulicą Dojnowską mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Następny został zatrzymany do kontroli na ulicy Polnej w Wasilkowie. Jak się okazało 34-letni kierowca nissana miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Ostatni z kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę "na podwójnym gazie" to 56-latek. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli w Zabłudowie. Jak się okazało 56-latek, prowadził volkswagena, mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo podczas sprawdzania w policyjnych systemach, wyszło na jaw, że ma on cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku/js)