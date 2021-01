Opoczyńscy kryminalni zatrzymali oszustów Data publikacji 12.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi dwóm zatrzymanym przez opoczyńskich kryminalnych mężczyznom, podejrzanym o przywłaszczenie powierzonych narzędzi budowlanych. Sprawcy działali na terenie woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. Łączna suma strat wszystkich oszukanych właścicieli firm wyniosła prawie 20 tysięcy złotych.

Sprawa swój początek miała pod koniec grudnia 2020 roku kiedy to opoczyńska policja została powiadomiona przez jednego z lokalnych przedsiębiorców o popełnionym na jego szkodę przestępstwie przywłaszczenia dwóch młotów udarowych oraz grotów metalowych. Łączna wartość strat firmy wyniosła 9 tysięcy złotych. Policjanci od dnia zawiadomienia skrupulatnie zaczęli zbierać wszelkie informacje oraz dowody.

Mundurowi ustalili, że sprawcy działali według jednego schematu. Udawali się do wypożyczalni sprzętu budowlanego, wybierali najdroższe oferowane do wypożyczenia urządzenia, a następnie przywłaszczali powierzone im przedmioty. Pozyskany nielegalnie sprzęt wstawiali do lombardów na terenie kilku miast w województwie łódzkim oraz świętokrzyskim, okazując przy tym fałszywe dowody własności sprzętu.

Policjanci ustalili, że pod koniec grudnia 2020 roku w podobny sposób zostali oszukani, także przedsiębiorcy z kilku miejscowości w województwie świętokrzyskim oraz Aleksandrowie Łódzkim. Łączna suma strat wszystkich oszukanych właścicieli firm wyniosła prawie 20 tysięcy złotych.

Determinacja policjantów w namierzeniu sprawców przyniosła efekty. Podejrzani zostali ustaleni i zatrzymani. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy powiatu koneckiego w województwie świętokrzyskim w wieku 34 oraz 43 lat. Młodszy z nich usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonej rzeczy, co zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Starszy z mężczyzn odpowie za przestępstwo paserstwa, za które, także grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawcy muszą się jednak liczyć z większym wyrokiem, ponieważ obaj popełnili przestępstwa w warunkach recydywy. Wcześniej obaj byli już karani za podobne przestępstwa. W takim przypadku sąd może wymierzyć karę przewidzianą za popełnione przestępstwo w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

(KWP w Łodzi/js)