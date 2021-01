Ślubowanie nowych policjantów Data publikacji 12.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi śląskiego garnizonu zasiliło 144 nowych policjantów. Z uwagi na panującą epidemią koronawirusa, ich ślubowania odbywają się w jednostkach, do których zostali przydzieleni oraz mają skromniejszy charakter. Dzisiaj, w siedzibie śląskiej Policji, rotę ślubowania złożyło 22 nowych mundurowych, którzy zasilą stan etatowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Niebawem rozpoczną oni służbę w katowickim oddziale i częstochowskim pododdziale prewencji Policji.

Ślubowanie od nowych policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. W uroczystości udział wzięli również: Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek, Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie podinsp. Mariusz Mokras, Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach mł. insp. Gabriela Socha, Naczelnik Wydziału Kadr KWP w Katowicach mł. insp. Sławomir Zynek oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów asp. sztab. Michał Szczęśniak.

Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a oprawą muzyczną zajął się trębacz z policyjnej orkiestry.

Generał pogratulował nowym policjantom wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Podkreślił, że zobowiązali się oni strzec bezpieczeństwa i służyć obywatelom, a codzienną służbę powinni pełnić godnie i traktować ją z najwyższą powagą. Komendant Wojewódzki zaznaczył, że fundamentem policyjnej służby jest wiedza funkcjonariusza, a pierwszą okazją do zgłębienia tajników policyjnego rzemiosła jest kurs podstawowy w szkole policyjnej, który niebawem rozpoczną. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych zasilą szeregi jednostek, do których zostali przydzieleni. Szef śląskich mundurowych życzył nowym policjantom powodzenia w realizacji wyznaczonych zadań, satysfakcji z wymagającej i często trudnej profesji, sukcesów w służbie oraz aby zawsze wracali z niej bezpiecznie do swoich domów.

A tak wyglądało ślubowanie w KMP w Katowicach.