Szczęśliwy finał poszukiwań 92-letniego mężczyzny Data publikacji 13.01.2021 Świdwińscy mundurowi poszukiwali zaginionego mężczyzny z Lekowa, który sam wyszedł z domu. Zaangażowanie policjantów i strażaków, z których większość była już po służbie doprowadziła do szczęśliwego finału.

Późnym popołudniem świdwińscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu starszego mężczyzny, mieszkańca Lekowa. Ta informacja spowodowała natychmiastowe działałania mundurowych. Ze zgłoszenia wynikało, że 92 -latek po południu wyszedł z domu i do wieczora do niego nie powrócił. Zaginiony nie posiadał przy sobie dokumentów, ani telefonu komórkowego, a zgłaszający nie wiedział, gdzie i w jakim kierunku mógł się oddalić. Z uwagi na podeszły wiek zaginionego w stan pogotowia zostali postawieni świdwińscy policjanci, ale również funkcjonariusze PSP w Świdwinie oraz OSP w Lekowie. Służby poszukiwały zaginionego, przeczesując teren wioski i jego okolice. Dzięki szybkiemu działaniu i zaangażowaniu służb poszukiwania zakończyły się szczęśliwie. Odnaleziony mężczyzna został przebadany przez załogę pogotowia ratunkowego. Po potwierdzeniu, że jego zdrowiu i życiu nic nie grozi, 92- latek powrócił do domu.

(KWP w Szczecinie / kp)