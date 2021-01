Ostrożność i rozwaga sposobem na zimowe warunki drogowe Data publikacji 13.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Padający śnieg nie ułatwia życia kierowcom. Śliska nawierzchnia wydłuża drogę hamowania. Kierowcy znacznie jednak zwolnili. Widać to nie tylko na ulicach miast, ale także drogach wyjazdowych. Funkcjonariusze monitorują sytuację, bo każdy nieprzemyślany manewr w tych warunkach może skończyć się wypadkiem. Policjanci przypominają, by podczas jazdy zachować maksymalną koncentrację.

Z zimową aurą mierzą się kierowcy, którzy musieli wyjechać na drogi we wtorek (12 stycznia br.) rano. Opady śniegu powodują, że na ulicach zrobiło się ślisko, a przez to mniej bezpiecznie. Dlatego drogową sytuację i zachowanie kierowców obserwują gorzowscy policjanci. Można zauważyć, że widoczne oznaki zimy spowodowały zdecydowanie ostrożniejszą jazdę na drogach. Od rana nie odnotowano większej ilości drogowych kolizji, które spowodowane byłyby przez złe warunki. Funkcjonariusze mają nadzieję, że w taki sposób kierowcy będą poruszać się każdego dnia.

Policjanci przypominają, by do jazdy właściwie się przygotować. Odpowiednie opony to początek bezpiecznej drogi. Zadbajmy o właściwe odśnieżenie całego pojazdu. Sypiący się z dachu auta śnieg nie ułatwia jazdy kierowcom, którzy poruszają się z tyłu. Niebezpieczne są także kawałki ciężkiego lodu, które mogą spaść z dachu. Odśnieżanie to obowiązek, który dotyczy zarówno kierowców osobówek, jak również większych aut. W grę wchodzi bezpieczeństwo każdego uczestnika ruchu drogowego. Osoby, które niezbyt pewnie czują się w zimowych warunkach, proponujemy przesiąść się do środków miejskiej komunikacji.

Właściwe przygotowanie się do jazdy to połowa sukcesu. Jeżeli dołożymy do tego koncentrację, zachowanie ostrożności, odpowiedni dystans od poprzedzającego auta, to będziemy mogli bezpiecznie dotrzeć do celu. Policjanci ruchu drogowego zwracają uwagę na technikę jazdy, a także sposób przewożenia najmłodszych. Zimowa aura wymaga od kierowców zdecydowanie więcej, niż jeszcze kilka dni temu, dlatego trzeba zmienić styl jazdy. Wzajemny szacunek wobec siebie spowoduje, że każdy będzie mógł bezpiecznie podróżować.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)