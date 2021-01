Areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 13.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Katowiccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 22-latka. Podejrzany zaatakował kuchennym nożem swojego kuzyna. Na wniosek śledczych, decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, grozi mu dożywocie.

Do zatrzymania mężczyzny doszło w centrum miasta, już kilkadziesiąt minut po zdarzeniu. Dyżurny katowickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że do mieszkania wtargnął 32-letni mężczyzna i kuchennym nożem zaatakował swojego 22-letniego kuzyna. Z ustaleń śledczych wynika, że do kłótni mogło dojść ze względów finansowych. W obronie mężczyzny stanęła jego matka, która również została poturbowana przez sprawcę. Na miejsce natychmiast zostali skierowani katowiccy policjanci, a także służby medyczne. Rannemu w plecy i ramię 22-latkowi nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca trafił do policyjnego aresztu. W Prokuraturze Rejonowej Katowice-Północ zatrzymanemu przedstawiono zarzuty usiłowania zabójstwa kuzyna, a także uszkodzenia ciała ciotki. Na wniosek śledczych katowicki sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Grozi mu kara dożywotniego więzienia

(KWP w Katowicach/js)

