Zatrzymany w sprawie usiłowania zabójstwa

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu z Woli zatrzymali 35-letniego mężczyznę podejrzewanego o usiłowanie zabójstwa. Do zatrzymania doszło na warszawskich Włochach. Ze wstępnych informacji wynika, że podczas awantury mężczyzna ranił nożem innego mężczyznę. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, poszkodowany mężczyzna z raną kłutą trafił do szpitala. Po zgromadzeniu materiału dowodowego 35-latek zostanie przekazany do rejonowej prokuratury, gdzie będą wykonywane z nim czynności.