Wspólna akcja honorowego oddawania krwi Data publikacji 13.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj pod siedzibą Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Podczas przedsięwzięcia zorganizowanego przez Zarząd Terenowy NSZZP i Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie, funkcjonariusze policji, pracownicy cywilni hrubieszowskiej komendy i inne służby mundurowe z całego powiatu hrubieszowskiego oddawali to co najcenniejsze dla ratowania życia ludzkiego.

To już kolejne spotkanie z pracownikami Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zorganizowane przez hrubieszowską komendę. Każde z nich przynosi efekt w postaci krwi potrzebnej dla ofiar wypadków drogowych, osób przewlekle chorych i innych, którzy ze względu na stan zdrowia potrzebują tak cennego daru. Wczorajsza akcja również poświęcona dla chorej 2 letniej dziewczynki - Mai Jaworskiej, która choruje na ostrą białaczkę limfatyczną i pilnie potrzebuje naszej pomocy.

Wczoraj rano specjalny autobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie podjechał pod siedzibę Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i jeszcze przed czasem w kolejce ustawiło się liczne grono krwiodawców praktycznie ze wszystkich służb mundurowych, powiatu hrubieszowskiego. Do akcji zgłosiło się łącznie 50 krwiodawców dla których pomoc dla osób potrzebujących nie jest obojętna.

Wczorajsza akcja mundurowych to przede wszystkim chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym, ale również promowanie idei honorowego krwiodawstwa. To przede wszystkim zwrócenie uwagi jak szlachetny i szczytny jest to cel. Pamiętajmy, że nasza krew może uratować komuś życie.

Wszystkich chętnych do wsparcia tym bezcennym darem chorej dziewczynki, przy oddaniu krwi prosimy o podanie danych: Maja Jaworska, Oddział Onkohematologii Szpital w Łodzi ulica Spokojna.

aspirant sztabowy Jarosław Karkuszewski