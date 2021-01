Terroryzował starszego mężczyznę

Policjanci z komisariatu w Górze Kalwarii zatrzymali 48-latka, który od kilku dni terroryzował starszego mężczyznę. Bił go, okradał i groził śmiercią. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi on teraz w areszcie śledczym. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.