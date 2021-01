Zbyt szybka jazda w zimowych warunkach zakończona w stawie Data publikacji 13.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do groźnego zdarzenia drogowego doszło dziś rano w Żyrzynie w powiecie puławskim. Kierująca seatem 58-latka wpadła w poślizg i wjechała do stawu. Kobieta była trzeźwa, ale spiesząc się do pracy, nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze. Zarówno jej, jak i pasażerce, dzięki szybkiej akcji strażaków, nic się nie stało. Apelujemy o wolniejszą i bardziej ostrożną jazdę!

Okres zimowy to szczególnie trudny czas dla wszystkich kierowców. Warunki panujące na drodze, wymagają od nas większej wyobraźni i refleksu, a przede wszystkim rozwagi. Pamiętajmy, że prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną, a szczególnie na ośnieżonej drodze.

Przekonała się o tym 58-letnia mieszkanka gminy Baranów, która dziś rano (13.01.2021 r.), kierując seatem, wjechała do stawu. Do zdarzenia doszło w Żyrzynie. Kobieta nie dostosowała prędkości do warunków na drodze, na skutek czego, na łuku drogi auto wpadło w poślizg i wjechało wprost do przydrożnego stawu.

Na szczęście samochód zanurzył się tylko do połowy, dzięki czemu kierującej i jej pasażerce nic się nie stało. Obie zostały wydobyte z pojazdu dzięki szybkiej i sprawnej akcji straży pożarnej. Nie odniosły poważnych obrażeń.

Kierująca pojazdem była trzeźwa. Za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem i punktami karnymi.

(KWP w Lublinie/js)