Tragiczny wypadek na autostradzie A4. Apelujemy o rozwagę i zachowanie szczególnej ostrożności na drodze Data publikacji 13.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na łączniku autostrady A4 z drogą S3 doszło do tragicznego wypadku drogowego. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący skodą najprawdopodobniej wykonując gwałtowny manewr zmiany pasa ruchu, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, a następnie w bok kabiny pojazdu ciężarowego. W wyniku zdarzenia kierowca osobówki został przewieziony do szpitala, gdzie - pomimo udzielonej mu pomocy medycznej - zmarł. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, zwłaszcza teraz, gdy często mamy do czynienia z opadami śniegu oraz bardzo niskimi temperaturami.

Przedwczoraj około godziny 08:30, na łączniku autostrady A4 z drogą S3 doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia, kierujący skodą jadąc autostradą w kierunku Zgorzelca, na wysokości zjazdu na drogę S3 najprawdopodobniej wykonał gwałtowny manewr zmiany pasa ruchu, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, po czym wzbij się autem w powietrze i spadł przed jadący samochód ciężarowy marki Volvo.

Na odcinku drogi, na którym doszło do wypadku, policjanci legnickiej drogówki i grupy dochodzeniowo-śledczej wykonali szereg czynności procesowych, zabezpieczyli ślady oraz ustalili świadków zdarzenia. Teraz w prowadzonym w tej sprawie postępowaniu, funkcjonariusze będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności tego tragicznego wypadku.

Po raz kolejny apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze, szczególnie teraz, gdy podczas jazdy często mamy do czynienia z intensywnymi opadami śniegu oraz bardzo niskimi temperaturami. Pamiętajmy, że nadmierna i niedostosowana do warunków drogowych prędkość, brak koncentracji za kierownicą, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a także lekkomyślność kierowców, to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk