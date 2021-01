Ponad 900 wypadków drogowych mniej Data publikacji 13.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez województwo łódzkie przebiegają główne drogi naszego kraju. Położenie regionu w centrum Polski sprzyja dużemu natężeniu ruchu pojazdów i przekłada się na dużą liczbę zdarzeń drogowych. Z danych statystycznych wynika, że w 2018 roku doszło do 3753 wypadków, w 2019 do 3350 a w 2020 do 2437.

Rannych w minionym roku zostało 2765 osób, to o 1284 mniej niż w roku 2019. Liczba ofiar śmiertelnych to 220 co stanowi mniej o 19 ludzkich tragedii.

Pamiętajmy, że ofiary śmiertelne to nie tylko statystyki, lecz realne dramaty całych rodzin. W roku 2020 funkcjonariusze wyeliminowali z ruchu 5527 nietrzeźwych kierujących. Każdy z nich stanowił ogromne zagrożenie na drogach.

Łódzcy funkcjonariusze, mimo pandemii, która wymogła zmianę taktyki, prowadzili na terenie województwa wiele akcji prewencyjnych. Zależy nam na edukacji uczestników ruchu drogowego niezależnie od ich wieku. Znaczna część takich zdalnych lekcji o bezpieczeństwie odbywała się on-line za pośrednictwem internetu.

Głównym projektem skierowanym do dzieci i ich opiekunów była „Sisi - pogromczyni nudy”. Kolejne odcinki spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i odzewem w całym kraju.

8-letnia Sisi - pogromczyni nudy, która tak jak wszystkie dzieci podczas epidemii spędzała czas w domu. Nie dała jednak nudzie za wygraną i opowiadając z przymrużeniem oka o rzeczach ważnych, pokazywała jak ciekawie i bezpiecznie spędzić czas. Pomagali jej w tym łódzcy policjanci, którzy starali się odpowiedzieć na czasem naprawdę trudne pytania zadane przez Sisi.

Wszystkie do obejrzenia w linku poniożej - ZACHĘCAMY!

Sisi - pogromczyni nudy! ►

Nowy 2021 rok niestety rozpoczął się serią tragicznych wypadków. Apelujemy o szczególną ostrożność! Bezpieczeństwo zależy od każdego uczestnika ruchu drogowego.

(KWP w Łodzi / kp)