Niebezpieczne wyprzedzanie i ogromna prędkość. Sąd orzekł maksymalną karę Data publikacji 13.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci grupy SPEED zatrzymali kierowcę, który jechał w terenie zabudowanym 171 kilometrów na godzinę i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a policjanci uznali, że za tak nieodpowiedzialną jazdę mandat karny mógłby być niewystarczający i sprawę skierowali do sądu. Ten potwierdził, że wina kierowcy nie budzi żadnych zastrzeżeń i ukarał kierowcę najwyższa grzywną, wynoszącą 5000 złotych.

Grupa SPEED została powołana, by zatrzymywać kierowców, którzy swoją jazdą powodują zagrożenie na drodze. W jej skład wchodzą również gorzowscy policjanci. W 2020 roku, głownie dzięki ich działaniom, niemal 300 kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym. W wielu sytuacjach policjanci decydują się na skierowanie wniosku o ukaranie do sądu, bo mandat mógłby być niewystarczającą karą. O skuteczności działań grupy SPEED przekonało się już wielu kierowców. Wśród nich był 28-latek, którzy w czerwcu minionego roku został zatrzymany na drodze w132. Jechał zdecydowanie za szybko, bo na liczniku miał 171 kilometrów na godzinę w miejscu gdzie było ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę, a do o tego wyprzedzał inne pojazdy na przejściu dla pieszych. To zachowanie spotkało się ze stanowczą reakcja policjantów ruchu drogowego, którzy zatrzymali mężczyznę do kontroli. Szybkie i skuteczne działanie funkcjonariuszy spotkało się z dużym uznaniem innych kierowców, którzy widzieli niebezpieczną jazdę kierowcy volkswagena.

28-latek za swoją nieodpowiedzialną jazdę nie mógł liczyć na taryfę ulgową. Policjanci grupy SPEED zatrzymali mu prawo jazdy i nie mieli wątpliwości, że mandat w tej sytuacji był niewystarczający. Funkcjonariusze sprawę skierowali do sądu, by on zadecydował o karze dla kierowcy. Na 28-letniego kierowcę została nałożona maksymalna grzywna w wysokości 5000 złotych. Jego niebezpieczne zachowanie i wina nie budziły żadnych wątpliwości. Każdy kierowca, który decyduje się na niebezpieczne zachowanie na drodze musi liczyć się z konsekwencjami i stanowczą reakcją policjantów.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

