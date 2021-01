4-latek szedł samotnie przy ruchliwej jezdni

Kierowca przy ruchliwej drodze zauważył przemarzniętego 4-latka. Zaalarmował policjantów, którzy odnaleźli rodziców chłopca i przekazali go matce. Maluch miał w tym czasie przebywać w przedszkolu. Śledczy wyjaśniają, jak doszło do samowolnego oddalenia się 4-latka z przedszkola. Za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, która sprawowała opiekę nad chłopcem, grozi kara pozbawienia wolności do 3 miesięcy do 5 lat.