Służymy pomocą - podziękowania za zaangażowanie i skuteczność policjantów Data publikacji 14.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zgłosił się mieszkaniec Zielonej Góry, który chciał podziękować za pomoc otrzymaną przez policjantów służby patrolowej - sierżanta sztabowego Gabriela Chabiniaka i sierżanta sztabowego Tomasza Rogaczewskiego. Profesjonalna interwencja przeprowadzona przez policjantów doprowadziła do rozwiązania trudnej dla mężczyzny sytuacji. Takie gesty ze strony mieszkańców naszego miasta i powiatu sprawiają policjantom wiele radości i dają satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Interwencja, za którą dziękował policjantom pan Piotr, miała miejsce na początku stycznia. Jak się okazało, trafił na nieuczciwego lokatora, który wynajmował od niego mieszkanie, a dodatkowo oszukał go na dużą sumą pieniędzy. Wezwani na miejsce policjanci – sierżant sztabowy Gabriel Chabiniak i sierżant sztabowy Tomasz Rogaczewski pełniący wtedy razem służbę zostali skierowani przez dyżurnego na ulicę Godlewskiego, gdzie wyjaśnili okoliczności sporu, przeprowadzili skuteczną interwencję, czym doprowadzili do częściowego rozwiązania konfliktu, satysfakcjonującego dla zgłaszającego mężczyzny. W tej sprawie pan Piotr złożył także zawiadomienie do prokuratury. Policjanci w porozumieniu z dyżurnym komendy miejskiej, a także bazując na swoim doświadczeniu, doprowadzili do tego, że nieuczciwy lokator opuścił zajmowane mieszkanie. Interwencja była bardzo trudna, ale dzięki determinacji i doświadczeniu interweniujących policjantów, konflikt udało się czasowo rozwiązać.

Zielonogórscy policjanci codziennie w swej służbie mają do czynienia z różnymi, często trudnymi czy nietypowymi interwencjami. To często od ich doświadczenia, zaangażowania i wiedzy zależy pomyślne załatwienie sprawy, polubowne rozwiązanie konfliktu, skuteczna reakcja na łamanie przepisów czy zatrzymywanie sprawców przestępstw na gorącym uczynku. Każdego dnia wkładają wiele pracy w to, aby zadania przed nimi stawiane były realizowane w 100 %. Dzięki temu starania o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom stają się realne, a słowa „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli” nabierają wyjątkowego znaczenia – szczególnie wtedy, kiedy dzięki swojemu zaangażowaniu mogą komuś pomóc. Takie przejawy uznania i sympatii ze strony mieszkańców są dla nas policjantów bezcenne, bo świadczą o tym, że dostrzegacie i doceniacie Państwo nasze wysiłki.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)