Fałszywa policjantka zadzwoniła... Czujna zielonogórzanka nie dała się jednak oszukać Data publikacji 14.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przestępcy wyłudzający pieniądze przez telefon podając się za policjantów znowu dali o sobie znać. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze odebrał telefon od osoby, którą ktoś próbował oszukać podając się za policjanta i wypytując o zgromadzone oszczędności. Czujna kobieta rozłączyła rozmowę z fałszywą policjantką i zadzwoniła pod numer 112, żeby zweryfikować opowiedzianą przez oszusta historię.

We wtorek (12 stycznia) do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zadzwoniła kobieta, która poinformowała o telefonie od „policjanta”. Z jej relacji wynikało, że zadzwoniła do niej kobieta podająca się za policjantkę, wypytywała o jej oszczędności oraz poinformowała, że policjanci prowadzą działania przeciwko oszustom. Czujna kobieta od razu rozłączyła rozmowę, a następnie zadzwoniła pod numer 112, żeby potwierdzić czy takie działania rzeczywiście są prowadzone. W rozmowie z dyżurnym dowiedziała się, że była to próba manipulacji i oszustwa metodą „na policjanta”. Zgłaszająca była zdenerwowana, ale jednocześnie szczęśliwa, że nie dała się oszukać.

W tym przypadku, podobnie jak w wielu innych takich próbach mechanizm działania oszustów jest bardzo podobny. Zwykle dzwonią do starszych osób podając się za policjantów, wypytują o posiadane oszczędności oraz kosztowności, a następnie żądają przekazania pieniędzy „policjantowi”, który miałby je przechować aby nie zostały skradzione przez oszustów. Tym razem czujna zielonogórzanka nie dala się zwieść fałszywym opowieściom, ale niestety cały czas są osoby, które dają się nabrać i przekazują obcym często nawet oszczędności całego życia. Także we wtorek (12 stycznia) Sąd Rejonowy w Zielonej Górze podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny zamieszanego w proceder takich oszustw. To kolejny sukces zielonogórskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępstw jakimi są oszustwa „na policjanta”. Aresztowany mężczyzna ten został kilka dni wcześniej zatrzymany przez zielonogórskich kryminalnych w Zgorzelcu. Jego zatrzymanie i aresztowanie to kontynuacja rozpoczętej kilka miesięcy temu sprawy rozpracowania szajki przestępczej zajmującej się oszustwami „na policjanta” na szkodę osób starszych z Zielonej Góry i innych miast Polski. Dotychczas w wyniku działań prowadzonych przez policjantów z Zielonej Góry i Zgorzelca zatrzymano 5 osób. Informacja dotycząca poprzednich zatrzymań: KOLEJNY SUKCES POLICJI W WALCE Z OSZUSTWAMI METODĄ NA POLICJANTA.

Jeżeli odebrali Państwo podejrzany telefon z informacją od osoby podającej się za policjanta lub członka rodziny i żądającej przekazania pieniędzy, prosimy pamiętać o środkach ostrożności:

Nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom obcym, ani nie przelewać na inne konta

Nie przekazywać nikomu danych dostępowych do konta internetowego

Nie działać w pośpiechu i nie przekazywać nikomu pieniędzy

Jeśli ktoś podaje się za funkcjonariusza Policji należy się rozłączyć i dopiero po przerwaniu połączenia zadzwonić ponownie pod numer alarmowy 112 i poinformować o zaistniałej sytuacji

Pamiętajmy, że ani policjanci ani urzędnicy nie żądają od nas wpłaty pieniędzy, tym bardziej przez telefon.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

