Niskie temperatury są zagrożeniem dla życia i zdrowia. Nie bądź obojętny! Data publikacji 14.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kiedy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada, kilka kresek poniżej zera, nie zapominajmy, że są osoby, które wtedy mogą szczególnie potrzebować naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy służby za każdym razem, kiedy zauważymy, że ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.

Według zapowiedzi synoptyków najbliższe dni mogą być wyjątkowo mroźne. Nastąpi znaczne ochłodzenie. Temperatura na zewnątrz w nocy może spaść do -10 stopni Celsjusza. Dlatego apelujemy do wszystkich o to, aby nie byli obojętni na czyjąś krzywdę. Chodzi tu oczywiście o osoby, które mogą cierpieć z powodu zimna. Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze oraz samotne i nieporadne życiowo.

W środę (13.01.2021) lidzbarscy policjanci interweniowali dwa razy w takich przypadkach. Do pierwszego zdarzenia doszło około godz. 17:25 na ul. Konstytucji 3 Maja w Lidzbarku Warmińskim, gdzie nietrzeźwy mężczyzna spał w ogródku przy sklepie. Do drugiego zdarzenia doszło około godz. 19:50 na Bulwarze nad Łyną w Lidzbarku Warmińskim, gdzie nietrzeźwy mężczyzna położył się spać w jednej z altanek. Mężczyźni znajdowali się pod znacznym działaniem alkoholu, nie potrafili samodzielnie utrzymać równowagi. Noc spędzili w ciepłej celi, gdzie zostali doprowadzeni do wytrzeźwienia w celach opiekuńczych. Być może dzięki obywatelskiemu zgłoszeniu udało się uratować dwa ludzkie życia.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer alarmowy 112, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

(KWP w Olsztynie / kp)