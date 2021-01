Policjant uratował wycieńczonego psa. Teraz poszukujemy jego właściciela

Bielski policjant uratował wycieńczonego psa. Mundurowy, który na co dzień jest przewodnikiem psa służbowego, zapewnił osłabionemu czworonogowi opiekę weterynarza, a następnie zabrał go do domu. Policjanci teraz poszukują jego właściciela. Kobieta, która poinformowała policjantów o wałęsającym się psie na obrzeżach miasta, przesłała mundurowym podziękowania za szybką reakcję i pomoc zwierzęciu.