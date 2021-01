Oświęcimscy kryminalni ustalili i zatrzymali mężczyzn podejrzanych o propagowanie nazizmu Data publikacji 14.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu w ciągu dwóch dni ustalili, a następnie zatrzymali trzech młodych mężczyzn podejrzanych o propagowanie nazizmu oraz uszkodzenie ogrodzenia Cmentarza Żydowskiego. Sprawcy na tym zabytkowym murze cmentarnym namalowali swastykę, czyli symbol niemieckiego nazizmu oraz znak używany przez oddziały niemieckich żołnierzy podczas II wojny światowej.

W niedzielny poranek, 10.01.2021., policjanci patrolujący rejon osiedla Chemików w Oświęcimiu, ujawnili na zabytkowym murze, stanowiącym element ogrodzenia Cmentarza Żydowskiego, namalowane farbą w sprayu: swastykę, znak „SS” i napis, który jak się później okazało, był pseudonimem jednego ze sprawców.

Wykryciem sprawców tego karygodnego czynu natychmiast zajęli się policjanci z wydziału kryminalnego miejscowej komendy. W ciągu kilkunastu godzin funkcjonariusze ustalili, że ze sprawą mają związek trzej młodzi mężczyźni z Oświęcimia - dwaj 20-latkowie oraz 19-latek.

We wtorek, 12.01.2021 r., wszyscy zostali zatrzymani w swoich miejscach zamieszkania. Podczas przeszukania ich mieszkań policjanci zabezpieczyli dwie puszki farby w sprayu, które mogły być użyte do dokonania przedmiotowego przestępstwa. Mężczyźni trafili do pomieszczeń dla zatrzymanych w oświęcimskiej komendzie Policji.

W środę, 13.01.2021 r., zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu. Prokurator przedstawił 20-latkom zarzuty dotyczące publicznego propagowania nazizmu i zniszczenia zabytku a 19-latkowi (który namalował na murze swój pseudonim) zarzut uszkodzenia zabytku. Podejrzani przyznali się do zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Wynika z nich, iż występku dopuścili się pod wpływem alkoholu, a nie z powodu chęci propagowania ideologii nazistowskiej. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i poręczenie majątkowe - do czasu finału sądowego tej sprawy. Podejrzanym grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

W Polsce publiczne propagowanie ustroju niemieckiego nazizmu, włoskiego faszyzmu, a także propagowanie innych totalitarnych ustrojów jest zakazane. Niedozwolone jest również publikowanie symboli nawiązujących do tych totalitarnych ustrojów. W przypadku ujawnienia tego rodzaju przestępstwa sprawcy są ścigani przez wymiar sprawiedliwości i czekają ich surowe konsekwencje popełnionego czynu.

(KWP w Krakowie/js)