Odpowiedzą za przestępstwa gospodarcze Data publikacji 14.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zduńskowolscy policjanci wspierani przez łódzkich kontrterorystów pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu zatrzymali cztery osoby. Trzy z nich są podejrzane o celowe ukrywanie majątku przed wierzycielami, a czwarta o przywłaszczenie mienia przedsiębiorstwa. Decyzją sądu jedna osoba została aresztowana na 3 miesiące, a pozostali decyzją prokuratora zostali oddani pod dozór policji oraz muszą wpłacić kilkudziesięciotysięczne poręczenia majątkowe.

Sprawa swój początek miała w lipcu 2018 roku, gdy do Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli wypłynęło zawiadomienie dotyczące oszustwa na kwotę 180.000 złotych dokonanego przez 46-letniego mieszkańca powiatu pabianickiego na szkodę jednej z łódzkich spółek. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu rozpoczęli skrupulatne gromadzenie dowodów w tej sprawie. Analizowali wyciągi z Krajowego Rejestru Sądowego spółek, wypisy z ksiąg wieczystych nieruchomości oraz wszystkie operacje finansowe mające znaczenie dla tej sprawy. Śledczy przeanalizowali postępowania komornicze, w których przewijał się podejrzewany w tej sprawie mężczyzna. 10 stycznia 2021 roku realizując postanowienie prokuratury, policjanci weszli na teren posesji, gdzie zamieszkiwał podejrzany i zatrzymali go. W tych działaniach funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli byli wspierani przez policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi. W trakcie przeszukania działki, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych zabezpieczyli mienie o wielkiej wartości, między innymi helikopter, kilkunastometrowy jacht, skuter wodny, luksusowe zegarki, sprzęt komputerowy oraz tak zwane koparki kryptowalut. Mundurowi odnaleźli również 5.000 złotych oraz broń gazową i amunicję, którą zatrzymany posiadał bez zezwolenia.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie pabianiczaninowi zarzutów ukrywania mienia przed wieloma wierzycielami i unikania spłaty zobowiązań oraz nielegalnego posiadania broni, co zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Sieradzu na wniosek Prokuratury Okręgowej w Sieradzu aresztował go na 3 miesiące. Ustalenia śledczych doprowadziły również do zatrzymania 46-latki z Łodzi i 38-latka z Pabianic, którzy pomagali głównemu podejrzanemu w ukrywaniu majątku przed wierzycielami, udostępniając mu swoje konta bankowe. W trakcie przeszukania w miejscach ich zamieszkania policjanci odnaleźli ponad 100.000 złotych oraz sprzęt komputerowy, który posłuży jako dowód w sprawie. Nie był to koniec zatrzymań. 11 stycznia br. do tej sprawy zatrzymany został również 48-latek z Łodzi, który odpowie za przywłaszczenie niemal 135.000 złotych z mienia przedsiębiorstwa, którego finansami się zajmował. Cała trójka decyzją prokuratora została oddana pod dozór policji. Ponadto muszą wpłacić poręczenia majątkowe. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Łodzi / kp)