Uwaga na oszustów obiecujących zysk z inwestycji w kryptowaluty! Data publikacji 14.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków finansowych oraz danych ostrzegamy przed próbami oszustw związanych z inwestowaniem na rynkach kryptowalut. Działaj rozsądnie. Nie ulegaj złudnym wizjom dużego i szybkiego zysku oferowanym przez przestępców! W ostatnich dniach mieszkaniec powiatu parczewskiego uległ oszustom i stracił dużą sumę pieniędzy.

68-latek z powiatu parczewskiego powiadomił policjantów, że stracił dużą sumę pieniędzy i zaciągnięto na jego dane kredyt. Opisując, jak doszło do oszustwa, wyjaśnił, że skorzystał z możliwości inwestycji w kryptowalucie. Podczas rozmowy z rzekomym konsultantem sprzedaży kryptowalut zalogował się na swoje konto bankowe. Mężczyzna, rozmawiając z 68-latkiem, w jego imieniu wykonywał operacje finansowe na koncie. W taki sposób z jego konta zniknęły oszczędności w wysokości 30 tysięcy złotych, a dodatkowo zaciągnięty został kredyt w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na szczęście część sumy z kredytu udało się zablokować. Pokrzywdzony zrozumiał, że został oszukany. Powiadomił o tym bank oraz policjantów.

To nie jedyny przypadek, jaki został zgłoszony funkcjonariuszom w ostatnim czasie, dlatego. ostrzegamy i apelujemy o zachowanie rozsądku przy tego typu transakcjach. Oszuści poszukują osób, które zainteresuje dany temat i bez żadnych skrupułów okradają swoje ofiary na tyle, na ile one same im na to pozwolą. Dlatego ostrzegamy i apelujemy, jeśli skontaktuje się z Tobą osoba informująca Cię o:

możliwości uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji w kryptowaluty;

konieczności instalacji aplikacji (na komputerze lub telefonie), dającej możliwość automatyzacji operacji związanej z kupnem i sprzedażą kryptowaluty;

tym, że wsparcie w inwestycjach i obsłudze aplikacji zapewniają „analitycy”, którzy kontaktują się telefonicznie i pomagają w obsłudze aplikacji.

zastanów się chwilę! Zachowaj zdrowy rozsądek i dużo ostrożności! Nie ulegaj presji, nie daj skusić się pozornie atrakcyjnymi ofertami, nie działaj pod wpływem chwili! To może być oszustwo!

Jeżeli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, skontaktuj się ze swoim bankiem oraz zawiadom Policję.

(KWP w Lublinie / kp)