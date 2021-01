Policjant z bydgoskiej komendy zatrzymał w czasie wolnym złodzieja samochodu Data publikacji 14.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 30-latkowi podejrzanemu o kradzież z włamaniem do samochodu. Podejrzany został namierzony i zatrzymany przez policjanta z wydziału narkotykowego bydgoskiej komendy w czasie wolnym od służby. Dodatkowo mężczyzna usłyszał też zarzut kradzieży saszetki. Natomiast dzielnicowi ze Szwederowa zatrzymali do sprawy jeszcze dwóch jego kolegów, którzy również usłyszeli zarzut kradzieży.

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, jakie otrzymali policjanci z bydgoskiego Szwederowa. Do komisariatu zgłosił się bydgoszczanin, który zawiadomił funkcjonariuszy o kradzieży saszetki oraz pojazdu. Z jego relacji wynikało, że do zdarzenia doszło w nocy w minioną sobotę (9.01.2021) na ulicy Konopnickiej w Bydgoszczy. Niestety dokładnych okoliczności kradzieży nie pamiętał z uwagi na upojenie alkoholowe, w tym czasie.

Oprócz dokumentów i karty bankomatowej, w saszetce znajdowały się kluczyki od jego seata. Najprawdopodobniej przy pomocy kluczyków, sprawca ukradł auto z ulicy Brzozowej w Bydgoszczy. Sprawą zajęli się kryminalni ze Szwederowa. Informacja o kradzieży auta została przesłana na poszczególne jednostki. Dwa dni później złodziej wpadł w ręce policjanta będącego w czasie wolnym od służby.

Dokładnie w poniedziałek (11.01.2021) około godziny 19:30, funkcjonariusz z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową oraz Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, wjeżdżając samochodem na rondo Jagiellonów, zauważył skradzionego seata jadącego w kierunku ulicy 3 Maja. Policjant ruszył za autem, dojeżdżając do ulicy Park Ludowy, gdzie seat się zatrzymał.

Tam natychmiast wysiadł z samochodu i podszedł do kierowcy. Legitymując się, kazał mężczyźnie wyłączyć silnik i wyciągnąć kluczyki. Następnie powiadomił o tym dyżurnego miasta, który na miejsce skierował patrol. 30-letni kierujący został zatrzymany i dowieziony do policyjnego aresztu, a skradziony pojazd zabezpieczony. Zatrzymany powiązany jest ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów piłkarskich

To jednak nie był koniec sprawy. Z ustaleń kryminalnych wynikało, że razem z 30-latkiem, kradzieży saszetki dokonało jeszcze dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze wytypowali podejrzewanych.

Wczoraj (13.01.2021) rano dzielnicowi z bydgoskiego Szwederowa namierzyli i zatrzymali do sprawy 31 i 22-latka. Cała trójka usłyszała zarzuty związane z kradzieżą saszetki oraz dokumentów. Natomiast 30-latek usłyszał dodatkowy zarzut dotyczący kradzieży z włamaniem do pojazdu, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / kp)