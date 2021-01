Nowe radiowozy wyjechały dziś na ulice Lublina Data publikacji 14.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Od dziś na lubelskich ulicach pojawiły się dwa nowe, nieoznakowane radiowozy. Zakup hybrydowych pojazdów marki BMW 330e xDrive dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Są to kolejne nowoczesne samochody, jakie zasilają komendę miejską. Policjanci z Lublina korzystają już z dwóch elektrycznych radiowozów marki Kia e-Niro.

Flotę Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zasiliły właśnie nowoczesne i ekonomiczne, a przede wszystkim przyjazne środowisku hybrydowe radiowozy. Są to dwa nieoznakowane pojazdy marki BMW 330e xDrive plug-in. Nowe samochody marki BMW 330e xDrive plug-in wyposażone są w 252 konny silnik, który pozwala na rozwinięcie maksymalnej prędkości do ponad 230 km/h. Z pewnością istotną zaletą takich pojazdów jest ich ekologiczna praca, gdyż taki pojazd ma mniejszą emisję spalin do środowiska. Auto pracuje dużo ciszej niż wyposażone w silniki spalinowe.

Radiowozy od dzisiaj patrolują lubelskie ulice. Nowoczesne pojazdy pozwolą na skuteczną walkę z piratami drogowymi, bowiem nadmierna prędkość jest wciąż jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych.

komisarz Kamil Gołębiowski