Policjanci uratowali mężczyznę przed wychłodzeniem. Uwaga na niskie temperatury! Data publikacji 14.01.2021 Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ścinawie wraz z technikiem kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Lubinie wracali ze zdarzenia drogowego. W pewnym momencie, w oddalonych od drogi krzakach, policjanci zauważyli leżącego w śniegu człowieka i niezwłocznie ruszyli z pomocą. Po sprawdzeniu funkcji życiowych mocno wyziębionego i wycieńczonego mężczyzny mundurowi natychmiast powiadomili pogotowie ratunkowe. Do czasu przyjazdu medyków, zaopiekowali się 64-latkiem, którego zabrali do komisariatu, przykryli kocem i podali ciepłą herbatę. Dzięki interwencji policjantów mężczyzna trafił do szpitala, a jego życiu już nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policjanci z komisariatu w Ścinawie wraz z technikiem kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Lubinie wykonywali czynności służbowe na terenie Ścinawy. Wracając do komisariatu, przy ulicy Mickiewicza zauważyli mężczyznę, który leżał w oddalonych od drogi krzakach, pomiędzy drzewami, w zaspie śnieżnej.

Funkcjonariusze natychmiast ruszyli z pomocą. Okazało się, że mężczyzna był już bardzo wyziębiony i trząsł się z zimna. Jak oświadczył policjantom, kilka godzin wcześniej, przewrócił się i nie mógł wstać. Wołał o pomoc, jednak nikt nie słyszał jego głosu. W końcu zasnął.

O zaistniałej sytuacji powiadomiono niezwłocznie Zespól Pogotowia Ratunkowego. Policjanci podnieśli mężczyznę, który nie był w stanie sam się poruszać i udali się z nim do komisariatu. Poszkodowanym okazał się 64-latek, bez stałego miejsca zamieszkania. Był trzeźwy. Do czasu przyjazdu ratowników medycznych, mundurowi zaopiekowali się mężczyzną. Okryli go kocem i podali ciepłą herbatę do picia.

Przybyli na miejsce medycy stwierdzili, że mężczyzna znajduje się w stanie silnego wyziębienia organizmu, które może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla jego życia i zdrowia.

Kiedy na dworze panują niskie temperatury, wiele osób jest narażonych na utratę zdrowia lub życia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne i w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu.

Pamiętajmy, jeśli widzimy śpiącego na dworze człowieka - nie przechodźmy obok niego obojętnie. Powiadommy odpowiednie służby. Wystarczy jeden telefon. Podjęta interwencja i udzielona tej osobie pomoc, być może uratuje jej życie.

(KWP we Wrocławiu / kp)