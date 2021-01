Dzielnicowi z Kłodzka uratowali mężczyznę Data publikacji 14.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 12:30 w Kłodzku. Policjanci tamtejszej jednostki zostali powiadomieni o tym, że na zewnętrznym parapecie okna znajdującego się na trzecim piętrze budynku stoi mężczyzna, który najprawdopodobniej chce popełnić samobójstwo. Na miejsce natychmiast udali się dzielnicowi z kłodzkiej komendy, którzy wykorzystując swoje doświadczenie i umiejętności zdobyte podczas setek przeprowadzonych interwencji, rozpoczęli rozmowę z 56-latkiem, aby odwieźć go od tego dramatycznego kroku.

Kiedy kłodzcy policjanci przyjechali na miejsce interwencji, zdesperowany mężczyzna stał na zewnętrznym parapecie okna znajdującego na trzecim piętra budynku wielorodzinnego i groził, że skoczy.

Sytuacja z minuty na minutę stawała się coraz bardziej dramatyczna, ponieważ mężczyzna był bardzo zdeterminowany i przygotowywał się do ostatniego kroku. Starszy aspirant Rafał Pietrołaj oraz aspirant Grzegorz Piech rozpoczęli trudne negocjacje z desperatem, aby odwieźć go od targnięcia się na własne życie. Gdy jeden z policjantów wciąż rozmawiał z 56-latkiem, drugi z nich pobiegł do jego mieszkania, skąd kontynuował rozmowę, perswazją starając się nakłonić go do zejścia z parapetu do wnętrza budynku.

Dzielnicowi, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie i umiejętności zdobyte podczas setek interwencji, tak pokierowali rozmową z 56-latkiem, że udało im się skłonić go do cofnięcia się do pomieszczenia. Po chwili na miejscu pojawiły się inne służby ratunkowe, a niedoszły samobójca trafił pod opiekę medyków.

(KWP we Wrocławiu / kp)