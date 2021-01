Nowi funkcjonariusze w naszym garnizonie

14 stycznia 2020 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 47 nowo przyjętych policjantów. Był to ostatni nabór do służby w łódzkim garnizonie policji w 2020 roku. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin zaplanowano na 23 lutego 2021 roku.