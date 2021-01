Oferował do sprzedaży szczepionki na COVID-19

Funkcjonariusze Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji przy wsparciu Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością w Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach dokonali przeszukania pomieszczeń u mieszkańca Katowic, który oferował do sprzedaży szczepionki na COVID-19 oraz zaświadczenia o negatywnym wyniku testów na obecność COVID-19.