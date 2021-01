Oczekujesz na przesyłkę? Uważaj na fałszywe sms-y o aplikacji Data publikacji 15.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Niewiele trzeba, żeby stać się ofiarą oszustwa. Przekonała się o tym 34-latka, która oczekując na odbiór przesyłki w paczkomacie, weszła w przesłanego za pomocą SMS-a linka, za pomocą którego miała otrzymać kod umożliwiający odbiór przesyłki. Kod nie przyszedł, za to ktoś przejął jej konto bankowe i wziął na jej dane kredyt na kwotę ponad 26 tysięcy złotych. Apelujemy o zachowanie ostrożności i uważne czytanie otrzymanych SMS-ów, zwłaszcza gdy oczekujemy na przesyłkę.

Oszuści nie odpuszczają i wykorzystując nasz pośpiech, nieuwagę, czy też niewiedzę, pojawiają się wszędzie tam, gdzie istnienie możliwość zdobycia pieniędzy. Co trochę pojawiają się kolejne informacje o ich działalności i osobach, które stały się ich ofiarą. Czasami wystarczy tylko chwila, żeby stracić pieniądze. Boleśnie przekonała się o tym 34-letnia mieszkanka powiatu krośnieńskiego, która po raz pierwszy postanowiła skorzystać z odbioru przesyłki w paczkomacie.

W dniu, w którym oczekiwała na przyjście przesyłki do paczkomatu, otrzymała SMS-a z informacją, że paczka czeka na odbiór i kod otrzyma po pobraniu aplikacji. Kobieta, będąc przekonaną, iż wiadomość wysłana została z firmy kurierskiej, weszła w podany link, gdzie została przekierowana na stronę, jak się później okazało bardzo podobną do strony firmy kurierskiej, z której usług korzystała. Kilkukrotnie próbowała pobrać znajdującą się tam aplikację, jednak bezskutecznie. Nie wzbudziło w niej to jednak żadnych obaw i uznała, że kod przyjdzie później. Przerażenie nastąpiło dopiero w chwili, gdy sprawdziła stan konta. Wówczas okazało się, że ktoś zaciągnął na jej dane kredyt w wysokości ponad 26 tysięcy złotych, a następnie wykonał przelew na kwotę 20 tysięcy złotych oraz dwie wypłaty płatnością mobilną, każdy na kwotę 3 tysięcy złotych. Gdy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, sprawę natychmiast zgłosiła do banku i na policję.

Mając powyższą sytuację na uwadze, pamiętajmy, żeby przede wszystkim uważnie czytać otrzymane SMS-y i e-maile. Wejście w otrzymany link i postępowanie zgodnie z instrukcjami powoduje zainstalowanie na telefonie złośliwego oprogramowania, które może doprowadzić do przejęcia danych na telefonie, a w konsekwencji pieniędzy na koncie.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)