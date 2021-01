Zlikwidowana plantacja konopi Data publikacji 15.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej wspólnie z funkcjonariuszami z Pucka zatrzymali dwóch mężczyzn, u których w domku letniskowym i na terenie posesji znaleźli uprawę konopi indyjskich oraz znaczną ilość suszu roślinnego. Za tego typu przestępstwa grozi kara od 3 lat pozbawienia wolności.

W miniony wtorek (12.01.2021 r.) policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Gdańsku wraz z kryminalnymi z Pucka weszli na teren jednej z posesji, gdzie według ich informacji prowadzona miała być nielegalna plantacja konopi indyjskich. Przypuszczenia kryminalnych się potwierdziły. Na terenie posesji policjanci zabezpieczyli 503 krzaków konopi oraz 126 gramów suszu roślinnego.

Narkotyki uprawiane były w przystosowanych do tego pomieszczeniach, wyposażonych w lampy grzewcze oraz system wentylacji. Podczas przeszukania kryminalni zabezpieczyli sprzęt służący do uprawy niedozwolonych roślin. Ujawnione środki zostały zabezpieczone do sprawy i zostały przekazane do dalszych badań.

Jeden z mężczyzn mieszkaniec powiatu puckiego złożył wyjaśnienia i usłyszał zarzuty.

Prokuratura skierowała wniosek do sądu wobec mężczyzny o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

(KWP w Gdańsku / kp)