Kto porzucił w lesie psa i przywiązał do drzewa?

Psa przywiązanego smyczą do drzewa znalazła w lesie 19-letnia łukowianka. Młoda kobieta i jej mama zaprowadziły do wyziębionego psiaka dzielnicowych, a ci przekazali go później do schroniska. Policjanci poszukują osoby, która porzuciła w ten sposób swoje zwierzę.