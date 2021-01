Kierująca osobówką wjechała pod pociąg. Była nietrzeźwa

O tzw. drugim życiu można mówić w przypadku 39-letniej mikołowianki, która wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Kobieta zupełnie zignorowała sygnalizację świetlną i doprowadziła do zderzenia z potężną maszyną. Mieszkanka Mikołowa miała sporo szczęścia, nie doznała bowiem żadnych obrażeń. Miała też w organizmie sporo alkoholu i żadnych uprawnień do kierowania pojazdami. Grozi jej do 2 lat pozbawienia wolności.