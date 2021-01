Krakowscy policjanci zatrzymali 29-latka, który przewoził 5 kg marihuany Data publikacji 15.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na początku tygodnia, w rejonie Nowej Huty krakowscy policjanci zatrzymali 29-latka, który w swoim aucie przewoził ponad 5 kg marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej 11 stycznia br., udali się na jedno z osiedli w pobliżu Placu Centralnego, gdzie według zebranych informacji miała przebywać osoba posiadająca znaczne ilości środków odurzających. Około godziny 14:00, kryminalni zauważyli seata, którym jechał podejrzewany. Mężczyzna, próbując wyjechać z osiedla, został zatrzymany do kontroli. Policjanci wylegitymowali 29-latka oraz przeszukali pojazd, którym się poruszał. W toku tych czynności funkcjonariusze natrafili w bagażniku samochodu na 2 worki foliowe, w których znajdowało się ponad 5 kg suszu roślinnego. Substancja ta została zbadana za pomocą testerów narkotykowych, które wykazały, że jest to marihuana.

W związku z tym 29-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Dzień później mężczyzna usłyszał zarzut posiadania oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty 13 stycznia br. zastosował wobec 29-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

(KWP w Krakowie/js)