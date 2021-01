Wyprzedzanie na zakazie w kamerze Speedu Data publikacji 15.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kamera radiowozu podlaskiej grupy Speed nagrała niebezpieczne manewry kierowcy tira. Obywatel Litwy jadąc krajową "ósemką" wyprzedzał pomimo zakazu pojazd ciężarowy i zlekceważył inne przepisy drogowe. Do zdarzenia doszło w miejscowości Zagórze w powiecie sokólskim. 58-letni kierowca mana został ukarany mandatem.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli tira, którego kierowca jadąc krajową "ósemką" niebezpiecznie wyprzedzał inny pojazd ciężarowy. Do zdarzenia doszło we wtorek, po 18, na trasie między Białymstokiem a Augustowem. Kierowca mana w miejscowości Zagórze zdecydował się na ten manewr pomimo zakazu wyprzedzania. Zlekceważył przy tym również linię podwójnie ciągłą. Za swój skrajnie niebezpieczny manewr, 58-letni obywatel Litwy został ukarany mandatem karnym.

Nieprawidłowe wyprzedzanie, to jedna z częstych przyczyn wypadków drogowych. Jest to manewr, który może być szczególnie niebezpieczny, ponieważ wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z ryzyka i bagatelizuje przepisy. Dlatego policjanci szczególnie uważnie przyglądają się kierowcom, którzy wyprzedzają w nieprawidłowy sposób i powodują zagrożenie na drodze.

Opis filmu: Widok wieczorową porą na drogę, po której jedzie samochód osobowy a przed nim pojazdy ciężarowe. Na górze i dole ekranu pojawiają się dane dotyczące nagrania i kamery – między innymi data, godzina i prędkość. Po prawej stronie drogi znajdują się znaki drogowe między innymi zakaz wyprzedzania, obszar zabudowany. W pewnym momencie pojazd ciężarowy zjeżdża na lewy pas ruchu I zaczyna wyprzedzać jadący przed nim inny pojazd ciężarowy. Na jezdni jest linia podwójnie ciągła. Po zakończeniu manewru wyprzedzania pojazd ciężarowy zjeżdża na prawy pas. Na końcu pojawia się logo Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – herb województwa na tle mapy województwa podlaskiego I policyjnej odznaki. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 40.5 MB)