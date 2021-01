80 nowych policjantów zasiliło szeregi Policji na Warmii i Mazurach

To pierwsze w 2021 roku ślubowanie policjantów w garnizonie warmińsko-mazurskim. Wyjątkowe ze względu na okoliczności, ponieważ odbywające się niestety wciąż w okresie pandemii, ale również ze względu na liczbę nowych policjantów przyjętych do służby. W wyniku zakończenia ostatniego w zeszłym roku procesu rekrutacyjnego, szeregi warmińsko-mazurskiej policji zasiliło 80 nowych policjantów. Proces rekrutacyjny wciąż trwa, a do zapełnienia pozostaje coraz mniej wolnych miejsc dla chętnych, do podjęcia służby w Policji.