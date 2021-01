Areszt za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 18.01.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci zatrzymali 32-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna podczas awantury zaatakował swojego 48-letniego znajomego. Początkowo uderzał go pięściami, a następnie przewrócił na ziemię i kopał po głowie. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za to przestępstwo grozi dożywocie.

Białostoccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 48-latka. Do zdarzenia doszło we wtorek (12.01.2021 r.) w mieszkaniu na osiedlu Piaski. Dyżurny białostockiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań doszło do zabójstwa. Na miejsce pojechali policjanci z "patrolówki". Mundurowi ustalili, że pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do awantury, podczas której 32-latek zaatakował swojego znajomego. Początkowo uderzał go pięściami po całym ciele, a następnie przewrócił na ziemię i kopał po głowie. Pokrzywdzony 48-latek został zabrany przez załogę karetki pogotowia do szpitala. Do tej sprawy mundurowi zatrzymali 32-latka będącego na miejscu zdarzenia. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

Zgodnie z Kodeksem karnym, za usiłowanie zabójstwa grozi kara dożywocia.

(KWP w Białymstoku / kp)